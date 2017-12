Das Spiel zum Wochenende: Beat Cop

Dass der Streifendienst in einem der weniger luxuriösen New Yorker Stadtteile recht vielschichtig sein kann, beweist ein Spiel des kleinen polnischen Entwicklers Pixel Crow. Es mischt recht geschickt ein Strategiespiel mit einem Detektiv-Adventure.

Der Kriminalbeamte Jack Kelly hat derzeit ziemliches Pech: Zunächst hängt ihm irgendjemand einen Raubmord an, dann wird er auch noch in den Streifendienst strafversetzt. In seiner neuen Einheit herrscht offenes Mobbing und auch sein Vorgesetzter ist nicht gerade besonders freundlich zu ihm. Kellys Revier liegt auch noch mitten in Brooklyn, in dem die Mafia herrscht, Bestechungen an der Tagesordnung sind und vor allem zahlreiche Autos falsch parken. Unter dem Druck, seine Mindestquote für ausgestellte Parkzettel zu erreichen, muss Jack Kelly auch noch den wahren Mörder in seinem Fall finden.

Schon der erste Arbeitstag verläuft äußerst ereignisreich. Wie zu Beginn einer jeden Schicht verteilt der Dienststellenleiter Aufgaben.

Parksünder

In Beat Cop steuert der Spieler den Streifenpolizisten Jack Kelly mit gezielten Mausklicks über eine Straße in Brooklyn. Falsch parkenden Autos verpasst man einen Strafzettel und lässt sie abschleppen. Ladendieben hechtet man hinterher und legt ihnen Handschellen an. Zwischendurch hält man in Gesprächen Kontakt mit den Anwohnern. Das klingt zunächst nach einer einfachen Aufgabe – wäre da nicht die Maffia, der fiese Dienststellenleiter und die kleinen Formalitäten.

Anschließend stellt Fat Mike seinen neuen Kollegen Kelly den Geschäftsinhabern vor. Die Inhaber dieser Pizzeria scheinen nicht nur italienisches Essen zuzubereiten.

Strafzettel muss man beispielsweise auf das jeweils korrekte Vergehen ausstellen und unterschreiben. Wer anstelle eines defekten Rücklichts ein Parkvergehen aufschreibt, bekommt später einen Rüffel und möglicherweise keine Bonuszahlungen. Letztere benötigt Kelly dringend für seine recht raffgierige Ex-Frau, die auf die Zahlung der Alimente pocht.

Um dem Fahrzeug ein Parkticket zu verpassen, klickt man es an, wählt eine passende Option ...

Garstige Ganoven

Zu Beginn jeder Schicht erteilt der Boss zudem konkrete Aufträge, die es im Laufe des Tages möglichst komplett abzuarbeiten gilt. Beispielsweise muss Jack gleich zu Beginn des Spiels die wichtigen Läden in der Umgebung besuchen und sich als neuer Cop vorstellen. Alle Aufträge zu erfüllen ist jedoch gar nicht so einfach: Zum einen ist die TODO-Liste immer recht lang, zum anderen läuft eine Schicht nur wenige Spielminuten.

… und stellt dann das richtige Ticket aus. Wie bei vielen Aktionen steht man auch hier unter Zeitdruck.

Schließlich herrschen im Viertel auch noch die Mafia und eine Gang aus Kleinkriminellen. Gegen deren Machenschaften könnte Jack vorgehen, würde sich dann aber in Kürze auf ihrer Todesliste wiederfinden. Umgekehrt könnte sich der Held der Mafia gegenüber wohlgefällig verhalten, käme dann aber mit Gesetz in Konflikt. Parallel muss Jack in seinem eigenen Mordfall ermitteln und entsprechende Informationen sammeln. Aber vielleicht kann die Mafia dabei weiterhelfen?