windows bootloader bei instalation gelöscht

markus Schneider - Montag, 12. September 2016 23:03:24 - 1 Antworten

Hallo alle zusammen,



ich habe neben meinem Windows 10 ein SL 7.2 Linux installiert und musste es wegen Fehler neu installieren, dabei habe ich jedoch die Partition bzw den Boot Sektor des Windows gelöscht so dass ich nur noch in das Linux boote kann aber nicht mehr an meine widows Daten Komm.



Ich hoffe ihr könnt mir helfen die Partition/ system wieder in den loader zu integrieren