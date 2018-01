« Vorheriges Thema | Fragen | » Nächstes Thema sharklinux Gerd-Peter Behrendt - Donnerstag, 18. Januar 2018 23:58:41 - 0 Antworten Hallo zusammen,

ich habe sharklinux von der DVD Installiert. 2x, jedesmal nach dem Reboot ist die Startleiste verschwunden und ich kann nur über das Terminal neu starten.



Wie bekomme ich die Startleiste wieder?



Danke

