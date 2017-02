« Vorheriges Thema | Fragen | » Nächstes Thema kiwix öffnet ZIM Datei nicht Adrian Meyer - Montag, 13. Februar 2017 18:23:47 - 0 Antworten Hi,



ich nutze Zim Desktop für mein privates Wiki. Fürs Handy habe ich mir kiwix heruntergeladen.

Leider kommt immer die Fehlermeldung: Die Datei ist keine ZIM-Datei.

Die selbe Fehlermeldung bekomme ich auch bei der Desktopversion von kiwix.



Ich dachte immer ZIM speichert schon im ZIM-Format.



Was muss ich tun damit kiwix meine ZIM Dateien öffnet?



Grüße

