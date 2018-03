« Vorheriges Thema | Fragen | » Nächstes Thema

added to access control list

Ingrid Kroll - Dienstag, 27. März 2018 07:59:03 - 0 Antworten

Hallo allerseits,



bin einfache Nutzerin und absolut Linux-unwissend............ Beim ganz normalen Hochfahren kam heute die für mich deprimierende Nachricht:



/etc/mdm/Xsession: Beginning session setup..... localuser: (mein Name) beeing added to access control list



HIlfe!!! Mein Linux hat mich ausgesperrt! Was soll das? Wie kann ich das selber wieder hinkriegen???



Wer weiß Rat?



Mit verzweifelten Grüssen

Rem394