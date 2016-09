Ubuntu 16 LTE installiert, neustart friert ein

Matthias Nagel - Samstag, 10. September 2016 01:16:23 - 3 Antworten

hallo und guten Abend,



hab mich heute mal darangewagt, Ubuntu 16 LTE parallel zu installieren. Ging von DVD auch gut. aber bei der abschließenden Frage nach dem Neustart ging nur das Laufwerkfach auf der Bildschirm wurde schwarz und dann stand da was in der kleinen Schrift nur was von time out und WPA ok. Ich konnte es mir nicht merken, waren auch nur 2 Zeilen.



Ich konnte auch schreiben. Hab´s mit den beiden Paßwörten versucht, die während der Installation vergeben werden sollten. Aber nichtspassierte.



was kann ich tun?

Windows 10 bootet weiterhin sauber, man sieht auch die Verkleinerung des Festplattenplatzes, aber wie komme ich zum Ubuntu-Start?

Vielen Dank für die Hilfe.