TUXEDO und Hardwareauswahl , fragwürdig / Kritik

"....Aber wir können auch Linux und das so, dass "einfach" alles funktioniert, alles!"



Als Upgrade für Laptops wird häufig die SSD von Samsung 840/850 EVO angeboten.

Diese SSD zikt nach einiger Zeit rum.

Siehe folgende Diskussion:



Ohne Windows und die Magician-Software bekommt man aber den Firmwareupdate der SSD nicht hin um die Performence Bugs zu beheben.



Was schon berechtigten Zweifel aufwirft ob TUXEDO wirklich einen guten HardwareAuswahl-Job macht der sein Geld wert ist?



Es wäre wünschenswert, wenn es veröffentlichte Langzeittests und welche Hardware aus der Auswahl wieso rausfällt Begründungen und Nachweise interessant um beurteilen zu können wieso man bei TUXEDO kaufen sollte.

Der Youtubechannel gibt nicht viel her:

https://www.youtube.com/channel/UChgyzNL9DlYwiwsKmB2AH6Q



Auf der TUXEDO Seite steht:

"Wir stellen Ihnen für unsere Hardware selbst programmierte Treiberpakete, Support, Installationsscripte und alles rund herum zur Verfügung, damit auch wirklich jedes Hardwarebestandteil funktioniert!"



Cool wäre es wenn nun für die Firmwareupdatefunktion der Samsung SSDś

eine rein Linux basiertes Workaround gebaut werden würde.

