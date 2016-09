Sophos lässt sich nicht unter Lubuntu installieren

Chrstina Turm - Mittwoch, 30. März 2016 20:56:40 - 3 Antworten

Hi Leute,habe mir vor paar Tagen auf ein Notebook, das ohne Linux ausgedient hätte, Linux drauf gemacht und jetzt "flutschts". Habe mir auch gleich Sophos AV runtergeladen und habe versucht das zu installieren. (sowohl über CMD bzw Terminal als auch von Sophos angebotene .sh) leider wird beides nicht ausgeführt. Sprich ich bekomme Sophos einfach nicht installiert.Habe in sämtlichen Foren schon nachgelesen, die Befehle laut Anleitung ausgeführt. Nichts hat zu Erfolg geführt.Nun die Frage an erfahrene Linux-User: Was mache ich falsch? Was habe ich nicht beachtet/aktiviert? Sind "Vorschritte" auszuführen vor der Installation von Sophos?Ich danke jedem wirklich sehr im Voraus für die Mühe des zu lesen und zu beantworten, am meisten danke ich denen, die wirklich helfen wollen - ohne jmd angreifen zu wollenDanke sehr nochmals im Voraus und beste GrüßeChristina