« Vorheriges Thema | Fragen | » Nächstes Thema

Samba-Server für Win-Daten & Linux-Dateirechte

Gerd Grundmann - Donnerstag, 12. Januar 2017 18:25:39 - 0 Antworten

Hallo Gemeinde,



ich habe ewig gegooo.. aber nicht wirklich gefunden, was ich suche.



Auf meiner Debian-Maschine (3.16.4-0-4-amd - 8.2) habe ich ca. 1TB Daten liegen, u.a. auf /xdata (komplette HDD unter diesem MP).



die smb.conf ... Auszug:



[global]

workgroup = ...

server string = Samba Server %

netbios name = debian-asus

security = user

encrypt passwords = true

map to guest = bad user

name resolve order = lmhosts host wins bcast

unix extensions = no



[xdata]

public = yes

comment = Einzelplatten-Daten

path = /xdata

writeable = yes

create mask = 0770

directory mask = 0770

guest ok = no

browseable = yes

valid users = grundi administrator # nur hier: diese user ex. auf deb

invalid users = root



~ ls -l

...

-rwxrwx--- 1 grundi users 22016 Nov 30 2013 datei1

-rwxrwxrwx 1 nobody users 1096704 Nov 30 2013 datei2

...



Von Win 10 pro/64 habe ich auf datei2 Zugriff, auf datei1 nicht.



Mein Problem:

datei2 hat natürlich eine absolute "Freigabe" anhängen, die ich so eigentlich nicht dulden möchte. Die Attr. von datei1 sagen mir schon eher zu, aber ich bekomme von win keinen Zurgiff und auch robocopy nicht!?



Bin für jeden Hinweis dankbar.

Beste Grüße

G.