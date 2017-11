RUN fsck Manually / Stromausfall

Arno Krug - Sonntag, 29. Oktober 2017 12:51:32 - 1 Antworten

Hallo,



nach Absturz des Rechners aufgrund fehlendem Stroms startet Linux nicht mehr wie gewohnt, es erscheint: BusyBox v1.22.1 built-in shell (ash)



nach Eingabe: exit



/dev/mapper/mint--vg-root contains a file system with errors, check forced.

Missing ".." in directory inode 1180767



und weiter:



/dev/mapper/mint--vg-root: unexpected inconsistency; run fsck Manually. (i.e., without -a or-p options)

fsck exited with status code 4

The root filesystem on /dev..... requires a manual fsck.



Nach Eingabe von:



(initramfs) fsck/dev/mapper/mint--vg-root



erscheint:



/bin/sh: not found





Ich bin blutiger Linux-Anfänger, vielleicht kann mir jemand helfen ?



MfG