« Vorheriges Thema | Fragen | » Nächstes Thema

Probleme mit der Maus

Thomas Roch - Dienstag, 21. Februar 2017 13:43:26 - 0 Antworten

Nach 20 Jahren Windows habe ich mich zu Linux Ubuntu probeweise durchgerungen!!! Installation - kein Problem, erstes Händling - kein Problem. Ich dachte: na prima gefällt mir. Aber dann. Nach ca 15min machte meine Maus ( einfache Funkmaus ) nicht mehr das was ich wollte. Bei links - Tastendruck ist keine Reaktion vorhanden, manchmal dreht sich die rechts/links Tastenanordnung von allein. Der Mauszeiger funktioniert. Dann geht nur noch etwas über die Tastatur, bis gar nichts mehr geht ( betrifft immer nur die Maustasten Kommandos !!! Ich habe die Maus gewechselt, ich habe eine Kabel USB Maus genommen, immer das gleiche Problem. Ich fahre auf dem PC 2 Systeme auf jeweils eigner Festplatte ( Linux und Windows) bei Windows giebt es keine Mausprobleme. Also meiner Meinung nach kein BIOS-Problem. Ich habe zu Linux - mint gewechselt und wieder das gleiche Problem mit der Maus. Ich bin 63 und absolut kein Linux Fachmann, ich habe hunderte Beiträge gelesen und kein Lösung gefunden. Wer mir helfen will sollte ganz kongrete auch für mich durchführbare Lösungen anbieten und bitte nicht fragen ob meine Tastatur oder Maus oder Pc rund oder eckig ist. Ich weis das viele andere Nutzer ebenfalls dieses Problem haben, also muss es ein Problem sein. MfG