Pantheon konfigurieren (eOS)

John Smith - Mittwoch, 16. März 2016 13:50:56 - 0 Antworten

Hallo ins Forum,



ich bin neu in der Linuxwelt und fühle mich bereits sehr wohl. Mein neues System ist ein Elementary OS mit Pantheon. Das habe ich mir auch schon in meinen Wohlfühlbereich gebogen. Nur bei einer Sache weiß ich leider nicht, wo genau ich den Hebel ansetzen muss.



Unter Windows hat sich der Dateimanager nie gemerkt, in welchem Ordner ich mich zuletzt befunden habe. Ich persönlich(!) finde dieses Verhalten recht angenehm. (Wie das jemand anders sieht, ist jedem sein Ding) Bei Elementary OS ist es aber so, dass ich mich beim erneuten Öffnen des Dateimanagers wieder in dem Ordner befinde, in dem ich mich beim Schließen befunden habe. Kann man das zufällig irgendwo umstellen/konfigurieren? Ich habe inzwischen den dconf-Editor installiert, nur weiß ich leider nicht so recht, ob (und wo) ich da das entsprechende umstellen kann.



Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.



MFG