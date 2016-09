Novell Client auf Raspbian

Chris Baum - Mittwoch, 16. März 2016 15:13:20 - 3 Antworten

Hallo Community,ich hätte eine Frage, und zwar geht es um folgendes:Ich möchte eine Datei regelmäßig in ein vorhandenes Novell Netzwerk mithilfe meines Raspberry Pis einspeisen. Dazu brauche ich einerseits eine WLAN-Verbindung und andererseits einen Novell Client zum einloggen. Der Pi läuft auf Raspbian (auf Debian Basis).Meine Fragen wären also folgende:[*]ist es möglich ein Verzeichnis (Laufwerk, oder ähnliches) in den Pi zu mounten, um anschließend programmtechnisch darauf zuzugreifen?[*]wenn ja, ist das dann auch mit dem Novell Client möglich?[*]wenn ja, woher bekomme ich den Novell Client für Linux? (finde im Web nur Anleitungen/Downloads für Windows...)Danke im Voraus für die Hilfemfgbaumus