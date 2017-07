« Vorheriges Thema | Fragen | » Nächstes Thema

Möchte Zattoo vom PC am Fernsehgerät sehen können

Ilona Nikoui - Samstag, 15. Juli 2017 18:25:48 - 0 Antworten

Hallo, ich habe mein Fernsehgerät, ein LG 26LE3300 mit dem PC verbunden per HDMI Kabel, wie empfohlen.

Die Verbindung hat geklappt, aber....

Nun sehe ich zwar auf dem Fernsehbildschirm das Startbild meines PCs aber nur das.

Da mein PC (Verbindung über WLAN) das Fernsehgerät nicht erkennt, es also nicht automatisch tut, musste ich dem PC das irgendwie eingeben.

Im Internet habe ich nur Programme für Microsoft gefunden, die das über den Bildschirmassistent installieren.

Zur Erklärung, mein Fernsehkabel überträgt nicht besonders gut, wegen eines Kabelschadens. Leides ist dieses unter Putz eingemauert und nicht so leicht zu ersetzen. Dachte, das wäre eine Lösung.

Wäre froh und dankbar wenn mir jemand einen Tipp dazu geben könnte