« Vorheriges Thema | Fragen | » Nächstes Thema "Mit Gwenview importieren" funktioniert seit openSuse 42.2 nicht mehr Wimpy * - Montag, 20. März 2017 13:34:52 - 0 Antworten Bisher konnte ich von Digitalkamera oder SD-Karte oder USB-Stick Fotos mit Gwenview importieren. Dabei wurden die wenig aussagekräftigen Dateinamen aus der Kamera durch die Metadaten des Aufnahmedatums und Zeit als neuer Dateiname ersetzt. Das fand ich sehr praktisch und verhindert auch versehentliches Überschreiben, da zwei verschiedene Fotos wohl kaum zur selben Sekunde aufgenommen werden können.

Seit openSuse 42.2 geht das nicht mehr. Die Option "mit Gwenview importieren" ist noch vorhanden, funktioniert aber nicht mehr.

In den Systemeinstellungen ist unter "Geräte-Aktionen" vermerkt:

Speicherzugriff - "ignored" - muß "false" sein.

Es öffnet sich zwar Gwenview, aber importieren funzt nicht.

Was muß ich denn eingeben, damit es wieder wie früher geht?

