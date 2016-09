« Vorheriges Thema | Fragen | » Nächstes Thema

Meteorit NB-7 startet nicht

Thomas Helbig - Dienstag, 13. September 2016 02:03:02 - 1 Antworten

Verehrte Community

Ich habe vor Kurzem einen Netbook-Oldie geschenkt bekommen.

Beim Start erscheinen nur die drei Meteorit-Streifen und die Meldung

0.4.0.2(719)

Offensichtlich ein Firmware-Fehler wie in diversen Foren berichtet wurde.

Dem Gerät liegt leider keine CD für die Systemwiederherstellung bei.

Beim Verkäufer PEARL ist nichts Verwertbares zu erfahren bzw. downloaden vorhanden.

Sein so genannter "Support" verwickelt mich lediglich in einen nicht zu gewinnenden Email-Krieg.

Da ich diesen kleinen Burschen nicht wegwerfen will frage ich die Community.



Gibt es Hinweise oder Links wo ich die Software downloaden kann ?

Wie kann ich vielleicht ein anderes Android (x86) installieren ?



Die Verbindung mit meinem PC funktioniert (communicating with PC...)

Für verwertbare Informationen bin ich dankbar.