MS LifeCam HD-5000 an Debian

Hallo,ich versuche die oben erwähnte Cam an einem Thin Client mit Debian zu betreiben.Linux version 3.16.0-4-586 ( debian-kernel@lists.debian.org ) (gcc version 4.8.4 ( Debian 4.8.4-1) ) #1 Debian 3.16.7-ckt20-1+deb8u2 (2016-01-02)Dazu benutze ich motion. Motion 3.2.12+git20140228 StartedHabe in der motion.conf alle Einstellungen so vorgenommen wie an meinem RasPI mit Jessie, der eine MS LifeCam Studio(TM) betreibt.Jedoch bekomme ich die Auflösung am ThinClient nicht eingestellt. Es liegt nicht an der Cam. Bei einem Kreuztausch bleibt das Ergebnis gleich. Bedeutet das dann die Studio Cam am ThinClient die Auflösung nicht bringt.Am Raspi kann ich in der motion.conf die Auflösung problemlos einstellen, das wird dann auch ausgegeben, beide Cams.Am ThinClient jedoch kann ich einstellen was ich will, in der motion.conf, es gibt immer nur 176x144 statt der eingestellten 1280x720 oder 1280x800.Ach so, die Ausgabe erfolgt über Webstream an einem fernen FireFox Browser auf Win10. Das funktioniert auch soweit, bis auf die Auflösung vom ThinClient her.Die motion.conf ist bei beiden gleich konfiguriert, das Stream funktioniert ja.Über VLC NetStream das gleiche, nur 176x144. Und auch über Ubuntus Internet Browser an einem anderen PC mit Ubuntu.Habe ich noch was übersehen, beider Konfiguration?lsusb:Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hubBus 001 Device 002: ID 045e:076d Microsoft Corp. LifeCam HD-5000Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hubdmesg:from PID 1[ 21.866037] usb 1-2: 3:1: cannot get freq at ep 0x82[ 21.913297] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Microsoft® LifeCam HD-5000 (045e:076d)[ 21.918020] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio[ 21.924515] input: Microsoft® LifeCam HD-5000 as /devices/pci0000:00/0000:00:11.2/usb1/1-2/1-2:1.0/input/input4[ 21.933682] usbcore: registered new interface driver uvcvideo[ 21.933803] USB Video Class driver (1.1.1)Vielen Dank für die Hilfe