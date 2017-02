« Vorheriges Thema | Fragen | » Nächstes Thema

Linux Mint läßt sich nicht reparieren

Dennis Fehrmann - Montag, 06. Februar 2017 14:48:40 - 0 Antworten

Hallo zusammen,

st jemand so nett und erspart mir, das ich irre werde?

Folgendes:

Ich habe auf meinem Notebook Acer Extensa 5220 vor etwa 1 Jahr Linux Mint installiert lassen (hiesiger Computerfachmarkt). Es lief sehr solide und wurde regelmäßig von mir upgedatet.

Somit habe ich nun Linux Mint 17 "Qiana".

Ich erledige mit diesem Rechner nur meinen Schriftverkehr, Mails über Thunderbirds und gelegentlich Internetrecherche mit Firefox.

Dann wollte ich meine Dropbox auf dem Rechner installieren.

Das funktionierte nicht.... ich deinstallierte die Pakete wieder. Fertig.

Seit dem... erst mal.... dann öfter.... ertönte der Lautsprecher beim booten mehrfach hintereinander...

nach mehrfachem booten ( also über Tage) flackerte das Linux Mint Logo zum peepen beim booten.

Dann ließ sich beim erstellen einer neuen Datei immer häufiger der Name nicht mehr schreiben, da der Cursor immer wieder an den Anfang sprang.

Dann sprang die Auswahl immer auf den ersten Ordner im Desktop.

Habe ihn versucht im anderen Modus sich reparieren zu lassen. Ohne Erfolg.

Nun habe ich im Terminal apt- get update eingegeben und er gibt mir folgende Fehlermeldung:

E: Sperrdatei /var/lip/apt/lists/look konnte nicht geöffnet werden. - open (13: keine Berechtigung)

E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists Ann nicht gesperrt werden.

E: sperrdatei var/lib/dpkg/look konnte nicht geöffnet werden. - open (13: keine Berechtigung)

E: Sperren des Administratinsverzeichnisses ( var/lib/dpkg/ ) nicht möglich, sind Sie root?



Und jetzt bin ich mit meinen wenigen Kenntnissen am Ende.

Kann mir jemand einen Rat geben?



Vielen Dank im Voraus

Den