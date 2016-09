LibreOffice Writer / Ububtu 16.04 / DELL Latitude E6510

Werner Hahn - Dienstag, 06. September 2016 17:26:18 - 2 Antworten

Beim Schreiben oder Kopieren in LibreOffice Writer erschien bisher die Seite in Displaymitte, war die Seite voll, so wurde sie darunter angehängt. Nun erschienen 2 Seiten nebeneinander auf dem Display, wobei die erste Seite rechts angeordnet wird, die folgende Seite links darunter, die nächste wieder rechts davon usw. Ich bin noch nicht dahinter gekommen, wie ich den vorherigen Zustand herstellen kann. Ich bitte um Hilfe.