Installation Linux mint auf stick

Reiner Schulz - Sonntag, 10. Dezember 2017 17:34:31 - 0 Antworten

Hallo,



ich hab ein ISO-image mit Linux Mint auf einem Stick untergebracht

Jetzt kann ich auch vom Stick aus Linux booten, funktioniert alles!!



Der nächste Step ist Linux Mint zu installieren. Ich bin ein bisschen vorsichtig, da ich windows nicht gefährden will.

Was passiert bei der Installation? Was muss ich dabei beachten?

(wenn möglich sollen sämtliche Daten auf dem Stick bleiben)



Vielen Dank,

Reiner