Installation Genimotion

Horst Müller - Freitag, 15. Juli 2016 17:00:53 - 1 Antworten

Hallo,ich kann Genimotion nicht installieren. Folgende Fehlermeldung habe ich beim Aufruf erhalten: xxxxx@xxxxx ~/Downloads/genymotion $ ./genymotion./genymotion: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `CXXABI_1.3.8' not found (required by /home/peter/Downloads/genymotion/libQt5Core.so.5)./genymotion: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.20' not found (required by /home/peter/Downloads/genymotion/libQt5WebKit.so.5)./genymotion: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `CXXABI_1.3.8' not found (required by /home/peter/Downloads/genymotion/libicui18n.so.52)./genymotion: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `CXXABI_1.3.8' not found (required by /home/peter/Downloads/genymotion/libicuuc.so.52)./genymotion: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.20' not found (required by /home/peter/Downloads/genymotion/libQt5Qml.so.5)Die Verzeichnisse libstdc++.so.6 in den beiden genannten Versionen kann ich nirgendwo finden.Kann jemand mit der Fehlermeldung was anfangen oder hat eine Idee was ich hier falsch mache?Virtualbox ist installiert. Mein Linux-System Linux Mint 17.3 Rosa 64-bit Mate,Grußemilliano