Import von Evolution nach KMail erzeugt nur leere Ordner

Klaus-Christian Falkner - Mittwoch, 06. April 2016 12:57:43 - 3 Antworten

Hallo,



da ich vor einiger Zeit von Ubuntu auf Kubuntu umgestiegen bin, würde ich gerne meine E-Mails, Kontakte, etc. über die Importfunktion aus Evolution in KMail importieren. Der Durchlauf der KMail-Importfunktion geht schnell, das Ergebnis ist ernüchternd. Ich erhalte zwar die korrekte Ordnerstruktur aus Evolution, die Ordner sind aber alle leer. Es wird also keine einzige E-Mail übernommen oder angezeigt.



Ich habe schon versucht, einzelne Mails in Evolution als mbox zu speichern und diese dann in KMail zu importieren. Das funktioniert genauso wenig.



Es sind im Übrigen viele Ordner und viele E-Mails. Deshalb habe ich probiert, nur einzelne Ordner zu importieren. Auch das hat nichts geholfen.



Woran kann das liegen?