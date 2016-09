Ideenwettbewerb

G.-P. Möller - Samstag, 28. Mai 2016 10:57:12 - 0 Antworten

Liebe User,



im Rahmen eines großen Forschungsprojekts am Lehrstuhl für Technologie- und Innovationsmanagement der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg untersuchen wir das Potenzial von Online Communities als Instrument zur Ableitung von zukünftigen Entwicklungen und Trends. Geplant hierfür ist ein „Ideenwettbewerb“, den wir mit eurer Hilfe ausrichten möchten.



DAS PROJEKT

Wir möchten Euch bitten, Ideen und Konzepte über verschiedenste Zukunftsszenarien zu entwickeln und zu diskutieren. Thema dieser Szenarien ist die Frage nach der Entwicklung und dem Einsatz von Open Source Software und Open Source Betriebssystemen bis zum Jahr 2030.

Der Ablauf dieses Wettbewerbs gliedert sich in vier Runden.



DER ABLAUF

Die erste Runde

Wie entwickelt sich Open Source Software und Open Source Betriebssystemen bis zum Jahr 2030?

Die erste Runde beinhaltet die Sammlung von Konzepten und Ideen zur oben genannten Frage. Die von Euch entwickelten Ideen und Konzepte sollen in diesem Thread gepostet werden.

Hierbei ist es völlig irrelevant, wie umfassend oder detailliert diese Szenarien sind.

Es gibt kein richtig und kein falsch. Jede Idee und jedes Konzept, das noch so weithergeholt scheint, darf geteilt werden und wird berücksichtigt. Es geht um Zukunftsvisionen und gerne auch verrückte Ideen.

Dauer der ersten Runde: 14 Tage



Die zweite Runde

Die von Euch geteilten Ideen und Konzepte werden so weit wie möglich thematisch zusammengefasst und von uns geclustert. Lassen sich nicht alle eingereichten Ideen und Konzepte clustern, bekommt Ihr die Möglichkeit mittels einer Umfrage diese zu bewerten. Die geclusterten und gewählten Ideen dieser Umfrage werden in die nächste Runde übernommen.

Dauer der zweiten Runde: 7 Tage



Die dritte Runde

Wie schauen die Ideen im Detail aus?

In dieser Runde möchten wir, dass Ihr Euch auf die Ausarbeitung der Ideen und Konzepte aus der zweiten Runde konzentriert, indem Ihr gemeinsam diskutiert und die Details der verschiedenen thematisch geclusterten Ideen und Konzepte weiter ausarbeitet.

Dauer der dritten Runde: 7 – 14 Tage



Die vierte Runde

Wer ist der Gewinner?

Nach Beendigung der Ausarbeitungsphase sollt ihr nun die Möglichkeit der Abstimmung bekommen.

Ziel ist es, das „Siegerkonzept“ zu wählen. Ihr bekommt die Möglichkeit zu wählen, welches Konzept euch am besten gefällt, welches Euren eigenen Vorstellungen am nächsten ist, welches Ihr für das wahrscheinlichste, oder gar für das verrückteste Szenario haltet. Das Aufzeigen Eurer eigenen Meinungen ist uns wichtig und sehr willkommen.

Dauer der vierten Runde: 7 Tage



DAS DANKESCHÖN

Der Autor des „Siegerkonzeptes“ erhält von uns einen Amazon-Gutschein im Wert von 20€ zu seiner freien Verfügung.



Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Euch.



The stage is yours!