IP Cams aufzeichnen?

Hallo,da nun des öfteren bei uns in der Nachbarschaft eingebrochen wird, würde ich gern meine Privatgrund Stück mit ein paar Kameras überwachen.Nun habe ich bereits Wansview 1080P outdoor ip cams kennenlernen dürfen und bin mit der Bildqualität mehr als zufrieden. Nun können diese Cams kein durchgängiges Video aufnehmen und auch die Bewegungserkennung funktioniert nicht besonders.Nun meine Überlegung:Ich kaufe mir 3 Cams und verbinde sie per wifi mit meiner fritzbox https://www.amazon.de/Wansview-Kamera-Sicherheitskamera- Überwachungskamera-Outdoor/dp/B0148C2T54/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1491549167&sr=8-1&keywords=wansview+1080p&tag=comput0d-21Ich kaufe mir ein raspberri pi 3, was ja scheinbar ein kleiner minipc ist und hänge diesen per Lan an meine Fritzbox.Zudem bräuchte ich eine ip cam software und ein programm dass die dortigen bilder aufzeichnet und auf dem raspberri läuft.Diese aufzeichungen möchte ich dann auf einer externen platte speichern, welche am raspberri hängt.Ist dies so möglich? Wenn ja, gibt es auch gute Software für die realisierung? Ich meine was gelesen zu haben von einer software namens "motion"?Grüße smuji