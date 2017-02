« Vorheriges Thema | Fragen | » Nächstes Thema Hilfe ich verstehe das AWK Programm nicht Alex Krug - Donnerstag, 09. Februar 2017 10:04:17 - 0 Antworten



im zuge meiner Arbeit bin ich auf dieses AWK Programm gekommen. Leider sind meine Kenntnisse diesbezüglich sehr gering. Vielleicht kann mir hier jemand erklären was es das programm genau macht ? Was AWK an sich tut ist mir bekannt

Programm:

if test -s $1

then awk -F# ' # -F = Trennzeichen "#"

{

if (prev1==""

{ s19=0

s24=0

x = sprintf("%s",$7)

x1= sprintf("%s",$35)

x2= sprintf("%s",$36)

x3= sprintf("%s",$13)

x4= sprintf("%s",$33)

x5= sprintf("%s",$11)

prev1 =$1 ; prev2 =$2 ; prev3 =$3 ; prev4 =$4 ; prev5 =$5

prev6 =$6 ; prev7 =$7 ; prev8 =$8 ; prev9 =$9 ; prev10=$10

prev11=$11 ; prev12=$12 ; prev13=$13 ; prev14=$14 ; prev15=$15

prev16=$16 ; prev17=$17 ; prev18=$18 ; prev19=$19 ; prev20=$20

prev21=$21 ; prev22=$22 ; prev23=$23 ; prev24=$24 ; prev25=$25

prev26=$26 ; prev27=$27 ; prev28=$28 ; prev29=$29 ; prev30=$30

prev31=$31 ; prev32=$32 ; prev33=$33 ; prev34=$34 ; prev35=$35

prev36=$36 ; prev37=$37 ; prev38=$38 ; prev39=$39 ; prev40=$40

prev41=$41 ; prev42=$42 ; prev43=$43 ; prev44=$44 ; prev45=$45

prev46=$46 ; prev47=$47 ; prev48=$48

}

if ($1!=prev1 || $2!=prev2 || $3!=prev3 || $16!=prev16 || $4!=prev4 || $39!=prev39 || $9!=prev9 || $31!=prev31 || $12!=prev12 || $5!=prev5 || $40!=prev40 || $41!=prev41 )

{ printf "%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%.2f#%.2f#%.2f#%.2f#%.2f#%.2f#%.2f#%.2f#%.2f#%.2f#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%.2f#%.2f#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#

",prev1,prev2,prev3,prev4,prev5,prev6,x,prev8,prev9,prev10,x5,prev12,x3,prev14,prev15,prev16,prev17,prev18,s19,prev20,prev21,prev22,prev23,s24,prev25,prev26,prev27,prev28,prev29,prev30,prev31,prev32,x4,prev34,x1,x2,prev37,prev38,prev39,prev40,prev41,prev42,prev43,prev44,prev45,prev46,prev47,prev48

prev1 =$1 ; prev2 =$2 ; prev3 =$3 ; prev4 =$4 ; prev5 =$5

prev6 =$6 ; prev7 =$7 ; prev8 =$8 ; prev9 =$9 ; prev10=$10

prev11=$11 ; prev12=$12 ; prev13=$13 ; prev14=$14 ; prev15=$15

prev16=$16 ; prev17=$17 ; prev18=$18 ; prev19=$19 ; prev20=$20

prev21=$21 ; prev22=$22 ; prev23=$23 ; prev24=$24 ; prev25=$25

prev26=$26 ; prev27=$27 ; prev28=$28 ; prev29=$29 ; prev30=$30

prev31=$31 ; prev32=$32 ; prev33=$33 ; prev34=$34 ; prev35=$35

prev36=$36 ; prev37=$37 ; prev38=$38 ; prev39=$39 ; prev40=$40

prev41=$41 ; prev42=$42 ; prev43=$43 ; prev44=$44 ; prev45=$45

prev46=$46 ; prev47=$47 ; prev48=$48

s19=0

s24=0

x = sprintf("%s",$7)

x1= sprintf("%s",$35)

x2= sprintf("%s",$36)

x3= sprintf("%s",$13)

x4= sprintf("%s",$33)

x5= sprintf("%s",$11)

}

s19+=$19

s24+=$24

if ($7 != prev7)

{

x = sprintf("%s%s",x,$7)

x1= sprintf("%s%s",x1,$35)

x4= sprintf("%s%s",x4,$33)

x5= sprintf("%s%s",x5,$11)

prev7=$7

}

if ($13 != prev13)

{

x3= sprintf("%s%s",x3,$13)

prev13=$13

}

if ($36 != prev36)

{

x2= sprintf("%s%s",x2,$36)

prev36=$36

}

}

END { printf "%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%.2f#%.2f#%.2f#%.2f#%.2f#%.2f#%.2f#%.2f#%.2f#%.2f#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%.2f#%.2f#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#

",prev1,prev2,prev3,prev4,prev5,prev6,x,prev8,prev9,prev10,x5,prev12,x3,prev14,prev15,prev16,prev17,prev18,s19,prev20,prev21,prev22,prev23,s24,prev25,prev26,prev27,prev28,prev29,prev30,prev31,prev32,x4,prev34,x1,x2,prev37,prev38,prev39,prev40,prev41,prev42,prev43,prev44,prev45,prev46,prev47,prev48

} ' $1

fi



Ich würde mich über jetweilige Hilfe freuen !



Gruß

Alex Hallo Liebe Linux Community,im zuge meiner Arbeit bin ich auf dieses AWK Programm gekommen. Leider sind meine Kenntnisse diesbezüglich sehr gering. Vielleicht kann mir hier jemand erklären was es das programm genau macht ? Was AWK an sich tut ist mir bekanntProgramm:if test -s $1then awk -F# ' # -F = Trennzeichen "#"if (prev1==""{ s19=0s24=0x = sprintf("%s",$7)x1= sprintf("%s",$35)x2= sprintf("%s",$36)x3= sprintf("%s",$13)x4= sprintf("%s",$33)x5= sprintf("%s",$11)prev1 =$1 ; prev2 =$2 ; prev3 =$3 ; prev4 =$4 ; prev5 =$5prev6 =$6 ; prev7 =$7 ; prev8 =$8 ; prev9 =$9 ; prev10=$10prev11=$11 ; prev12=$12 ; prev13=$13 ; prev14=$14 ; prev15=$15prev16=$16 ; prev17=$17 ; prev18=$18 ; prev19=$19 ; prev20=$20prev21=$21 ; prev22=$22 ; prev23=$23 ; prev24=$24 ; prev25=$25prev26=$26 ; prev27=$27 ; prev28=$28 ; prev29=$29 ; prev30=$30prev31=$31 ; prev32=$32 ; prev33=$33 ; prev34=$34 ; prev35=$35prev36=$36 ; prev37=$37 ; prev38=$38 ; prev39=$39 ; prev40=$40prev41=$41 ; prev42=$42 ; prev43=$43 ; prev44=$44 ; prev45=$45prev46=$46 ; prev47=$47 ; prev48=$48if ($1!=prev1 || $2!=prev2 || $3!=prev3 || $16!=prev16 || $4!=prev4 || $39!=prev39 || $9!=prev9 || $31!=prev31 || $12!=prev12 || $5!=prev5 || $40!=prev40 || $41!=prev41 ){ printf "%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%.2f#%.2f#%.2f#%.2f#%.2f#%.2f#%.2f#%.2f#%.2f#%.2f#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%.2f#%.2f#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#

",prev1,prev2,prev3,prev4,prev5,prev6,x,prev8,prev9,prev10,x5,prev12,x3,prev14,prev15,prev16,prev17,prev18,s19,prev20,prev21,prev22,prev23,s24,prev25,prev26,prev27,prev28,prev29,prev30,prev31,prev32,x4,prev34,x1,x2,prev37,prev38,prev39,prev40,prev41,prev42,prev43,prev44,prev45,prev46,prev47,prev48prev1 =$1 ; prev2 =$2 ; prev3 =$3 ; prev4 =$4 ; prev5 =$5prev6 =$6 ; prev7 =$7 ; prev8 =$8 ; prev9 =$9 ; prev10=$10prev11=$11 ; prev12=$12 ; prev13=$13 ; prev14=$14 ; prev15=$15prev16=$16 ; prev17=$17 ; prev18=$18 ; prev19=$19 ; prev20=$20prev21=$21 ; prev22=$22 ; prev23=$23 ; prev24=$24 ; prev25=$25prev26=$26 ; prev27=$27 ; prev28=$28 ; prev29=$29 ; prev30=$30prev31=$31 ; prev32=$32 ; prev33=$33 ; prev34=$34 ; prev35=$35prev36=$36 ; prev37=$37 ; prev38=$38 ; prev39=$39 ; prev40=$40prev41=$41 ; prev42=$42 ; prev43=$43 ; prev44=$44 ; prev45=$45prev46=$46 ; prev47=$47 ; prev48=$48s19=0s24=0x = sprintf("%s",$7)x1= sprintf("%s",$35)x2= sprintf("%s",$36)x3= sprintf("%s",$13)x4= sprintf("%s",$33)x5= sprintf("%s",$11)s19+=$19s24+=$24if ($7 != prev7)x = sprintf("%s%s",x,$7)x1= sprintf("%s%s",x1,$35)x4= sprintf("%s%s",x4,$33)x5= sprintf("%s%s",x5,$11)prev7=$7if ($13 != prev13)x3= sprintf("%s%s",x3,$13)prev13=$13if ($36 != prev36)x2= sprintf("%s%s",x2,$36)prev36=$36END { printf "%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%.2f#%.2f#%.2f#%.2f#%.2f#%.2f#%.2f#%.2f#%.2f#%.2f#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%.2f#%.2f#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#

",prev1,prev2,prev3,prev4,prev5,prev6,x,prev8,prev9,prev10,x5,prev12,x3,prev14,prev15,prev16,prev17,prev18,s19,prev20,prev21,prev22,prev23,s24,prev25,prev26,prev27,prev28,prev29,prev30,prev31,prev32,x4,prev34,x1,x2,prev37,prev38,prev39,prev40,prev41,prev42,prev43,prev44,prev45,prev46,prev47,prev48} ' $1fiIch würde mich über jetweilige Hilfe freuen !GrußAlex

Ähnliche Artikel The Answer Girl Kaum installiert, schon wieder veraltet? Ein FreeBSD-Upgrade ist nicht schwer, vorausgesetzt, man lässt sich vom kleinen Dämonen nicht ins Bockshorn jagen. Mit frisch aktualisierter Software gehen die ersten Schritte auf dem etwas anderen freien Betriebssystem gleich viel leichter von der Hand. mehr »

Internet Jeden Tag werden die Kosten für den Online Zugang gesenkt. Damit lohnt es sich für immer mehr Menschen im Internet zu surfen. Denn nirgends findet man heute schneller die Nachrichten und Informationen, die für einen wichtig sind. Für viele Linux-Anwender ist das Austauschen von News oder das Recherchieren nach neuen Programmversionen schon lange Alltag. mehr »

deskTOPia: wmi Viele Fenstermanager lassen sich heutzutage fast ausschließlich per Maus bedienen – die Tastatur fristet ein Schattendasein. WMI zeigt, dass es auch anders geht. mehr »

man und info Schnell eine Befehlsoption nachschauen, einfach stöbern, was ein Kommando sonst noch alles kann, oder ausführliche Hilfetexte lesen mit Querverweisen – mit man und info bleiben Sie im Bilde. mehr »

Aktuelle Software im Kurztest Als umfangreiche IDE für alle, die primär in C, Perl, PHP oder HTML entwickeln, bietet <s>Griffon 1.6.0<s> zahlreiche Einstellungen und viele Funktionen, die man sonst nur von größeren Lösungen kennt.Als einfache, aber nützliche Oberfläche für den Webseiten-Kopierer HTTrack fasst <s>Httraqt 1.1.0<s> dessen wichtigste Einstellungen in einer komfortablen, intuitiv bedienbaren Oberfläche zusammen.Die Zahl der von Linux unterstützten Archiv- und Kompressionsformate wird immer umfangreicher. <s>Peazip 5.0<s> erspart die Mühe, hier mit zahlreichen Kommandozeilenprogrammen jonglieren zu müssen.Organisieren Sie Ihre Musiksammlung in Verzeichnissen, dann ist <s>Pogo 0.8.2<s> das Richtige für Sie. Es bietet eine einfache Bedienung, und Sie können im Handumdrehen ganze Alben in die Wiedergabeliste übernehmen. mehr »