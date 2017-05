Grub2 reparieren

Brain Stuff - Mittwoch, 26. April 2017 02:04:07 - 5 Antworten

Ein Windows Update hat mir Grub zerschossen ... der Computer startet nicht mehr mit Grub, sondern direkt mit Windows ."uper-Grub" will das nicht mehr reparieren. Gibt es noch eine andere Möglichkeit das zu reparieren ... am liebsten würde ich gerne das UEFI File direkt bearbeiten ...Hier ist ein screensho von der Partition: http://mail2vip.com/vippages/linux-mint/partitionsb15.jpg Ich hoffe jemand kann mir sagen, wie man das reparieren kann und wie man dann die reparierten UEFI Dateien irgendwie als Kopie abspeichern kann, damit man sie nach dem nächsten Windows Update einfach wieder an den richtige Platz kopieren kann ...Dankebrainstuff