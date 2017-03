« Vorheriges Thema | Fragen | Nächstes Thema » Druckertreiber installieren OpenSuse42.1 Tim Koetsier - Dienstag, 07. März 2017 15:22:52 - 0 Antworten

kann mir BITTE jemand helfen ich verzweifel so langsam.

Habe einen Super Toner von Canon, Modell MF8550 Cdn.



Für meinen Laptop Lenovo ideapad 100 mit einem linux open suse leap 42.1 Betriebssystem habe ich einen Treiber/ eine Software (Linux UFRII PrinterDriver V330)_DE als Paket für Linux von der Canon Supportseite herunter geladen und mit Ark entpackt aber ich kann noch so oft der Anleitung in der Datei oder im Internet folgen, ich bekomme es nicht hin!!!

