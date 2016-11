« Vorheriges Thema | Fragen | » Nächstes Thema Drucker Epson XP-332 unter ubuntu 14.04 einrichten Andrea Wagenblast - Mittwoch, 30. November 2016 22:07:43 - 0 Antworten



habe vergeblich versucht mein Multifunktionsgerät Epson XP-332 als neuen Drucker unter ubuntu 14.04 einzurichten. Welchen Treiber muss ich eventuell downloaden?

Ich bin neuer Linux- User, völlig unerfahren .

Auf meinem Laptop sind Windows 7 und ubuntu 14.04 parallel installiert, befinde mich also noch in der Einstiegsphase.

Der Drucker ist unter Windows7 installiert, auch als WLAN-Drucker.



Vielen Dank für Hinweise zu meinem Problem.



Grüße von andrea

