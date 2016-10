« Vorheriges Thema | Fragen | » Nächstes Thema

Daten von NTFS-Platte auslesen

Harry Kurt - Donnerstag, 13. Oktober 2016 12:55:56 - 0 Antworten

Mein Win8 Laptop (ohne optisches LW) wollte nicht mehr starten.

Da auf der NTFS Platte noch wichtige Daten sind, wollte ich diese auf einen externen Speicher kopieren.

Dazu habe ich das System mit einem Live Ubuntu-Stick gestartet.

Die fragliche Festplatte kann ich unter "Disks" als /dev/sda4 sehen.

Ubuntu gibt dann folgende Fehlermeldung aus:

Error mounting /dev/sda4 at/media/ubuntu/Packard Bell

und weiter: The NTFS partition is in a unsafe state. mount the volume read only.

Nun die Frage: wie lautet dazu der Befehl, den ich (wahrscheinlich) im Terminal eingeben muß?