Canon Maxify 2750 oder ähnlicher Drucker

Hannes Richert - Dienstag, 05. Dezember 2017 20:14:08 - 0 Antworten

Hallo,

leider hat Canon mich weiterverwiesen, weil sie Linux nicht supporten.. deshalb hier die Frage:

Wir sind eine Schule und möchten gerne in den Klassenräumen Multifunktionsdrucker einrichten. Um Geld zu sparen darf es gerne Tintenstrahl sein. Außerdem darf das Modell generell nicht zu teuer sein.

Lan/Wlan-Anbindung sollte auch vorhanden sein.

Im Grunde ist der Canon Maxify 2750 ideal.

Allerdings besitzen wir einen Schulserver (genauer IServ), der mit Debian bzw. CUPS arbeitet. Der Drucker sollte dort also unterstützt werden können und im Idealfall auch Farbdruck und evtl. auch Duplexdruck darüber drucken können.

Die Emulation ist GDI, was das ganze wohl schwierig macht. Allerdings haben wir auch den MX925 im System laufen, der ebenfalls GDI emuliert ist.

Deshalb meine Frage... gibt es eine Möglichkeit den Maxify zu nutzen? Eine andere Möglichkeit wäre der Vorschlag von einem anderen Gerät mit vergleichbaren Funktionen und Tintenkosten.