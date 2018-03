« Vorheriges Thema | Fragen | » Nächstes Thema

Brother drucker einrichten.

Achim Zerrer - Dienstag, 13. März 2018 11:26:50 - 0 Antworten

Da mein Rechner abgestürzt war, musste ich das Betriebssystem neu einrichten.

Jetzt hänge ich wieder bei der Druckerinstallation und komme nicht weiter.



linux-wfpr:/home/achzer/Downloads # ls -l *.rpm

-rw-r--r-- 1 achzer users 17723 Mar 13 11:02 dcpj4120dwcupswrapper-3.0.1-1.i386.rpm

-rw-r--r-- 1 root root 2823264 Mar 12 12:10 dcpj4120dwlpr-3.0.1-1.i386.rpm

linux-wfpr:/home/achzer/Downloads # rpm -ihvdcpj4120dwlpr-3.0.1-1.i386.rpm

rpm: -ihvdcpj4120dwlpr-3.0.1-1.i386.rpm: unknown option

linux-wfpr:/home/achzer/Downloads # rpm -ihv dcpj4120dwlpr-3.0.1-1.i386.rpm

error: dcpj4120dwlpr-3.0.1-1.i386.rpm: not an rpm package (or package manifest):



Kann mir da jemand helfen?

Vielen Dank im Voraus.