« Vorheriges Thema | Fragen | » Nächstes Thema Bash - verschachtelte Variablenersetzung, das geht doch eleganter als meine Lösung? Josef Federl - Dienstag, 18. Juli 2017 20:24:10 - 0 Antworten #!/bin/bash

#Ziel des Skriptes wird sein die ID zu extrahieren hier nur als Consolentest:

root@~: eingang="RECENT [1] time 1496763560, type 8001, id 134750, value 21.5547"

root@~: teil1=${eingang##*id}

root@~: echo ${teil1%%,*}

134750



ENDE



Soweit so gut-> funktioniert,

Nur bin ich der Meinung dass das noch schlanker geht, nur mir fällt einfach nicht mehr ein wie?

So einfach verschachtelt leider nicht, weil ich da irgendwas vergesse nur was?

hab schon einige Try-Error-Versuche mit Backticks Klammen Anführungszeichen hinter mir.



root@~: echo ${${eingang##*id}%%,*}

bash: ${"${eingang##*id}"%%,*}: Falsche Variablenersetzung.



Danke.

Ähnliche Artikel Shell-Tipps Erfahrene Linux-Nutzer schwören auf flexible Kommandozeilentools, mit denen sie manche Aufgabe schneller bewältigen als in grafischen Programmen. Wir stellen interessante Anwendungen und Aufrufparameter vor, um auch Einsteiger zu einem Ausflug in die Shell zu ermutigen. mehr »

Shell-Tipps Erfahrene Linux-Nutzer schwören auf flexible Kommandozeilentools, mit denen sich manche Aufgabe schneller bewältigen lässt als in grafischen Programmen. Wir stellen die wichtigsten Anwendungen vor, um auch Einsteiger zu einem Ausflug in die Shell zu ermutigen. mehr »

Kreislauf Schleifen ermöglichen das mehrmalige Abarbeiten von Anweisungen. Dabei kann das begrenzende Ereignis sowohl außerhalb als auch innerhalb der Schleife liegen. mehr »

Kreislauf Jo´s alternativer Desktop Wie Ihr Linux-Desktop aussieht, bestimmen allein Sie. Mit deskTOPia nehmen wir Sie regelmäßig mit auf die Reise ins Land der Window-Manager und Desktop-Umgebungen, stellen Nützliches und Farbenfrohes, Hingucker und hübsches Spielzeug vor. Nachdem sich hier nun verschiedene Window-Manager vorstellten, ist es an der Zeit, diese um ein für viele wichtiges Feature zu ergänzen: Desktop-Icons. mehr »

Jo´s alternativer Desktop Zu Befehl: mv & mmv Mit mv ("move") steht Ihnen ein Standardkommando zur Verfügung, das schon seit Ewigkeiten auf Unix-Systemen dabei hilft, Dateien und Verzeichnisse zu verschieben oder umzubenennen. Leider wird es etwas komplizierter, wenn gleich mehrere Dinge in einem Rutsch durch die Gegend geschoben werden sollen. Mit längeren Konstruktionen und for-Schleifen lassen sich diese Aufgaben erledigen, aber warum kompliziert, wenn's auch einfach geht? Das Programm mmv ("multiple move") hilft dabei. mehr »