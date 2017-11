« Vorheriges Thema | Fragen | Nächstes Thema » Arch Linux Netzwerkkonfigurationen Franziska Schley - Freitag, 15. September 2017 18:04:10 - 0 Antworten Moin liebe Linux community,



ich habe momentan Probleme mit der Einstellung des Lan/Wlan in Arch Linux.



folgendes Szenario:



Zur Zeit befinde ich mich nicht zu Hause, sondern arbeite von außerhalb. In dem Gebäude bzw Zimmer befindet sich eine Buchse, von dieser ich eine Internetverbindung per LAN beziehen kann.



Eine Wlan Verbindung ist ebenfalls möglich. Ein Router oder Modem befindet sich nicht im Zimmer. Bei beiden Varianten, handelt es sich jeweils um einen Hotspot, bei dem man seinen Benutzernamen und das Kennwort eingeben muss.



Verbindung per Wlan:



ich wähle den Acess point und klicke "verbinden" an. Nun öffnet sich ein Fenster im Browser, bei dem ich lediglich meinen Benutzernamen sowie das Passwort eingeben muss.



Verbindung per Lan:



Gleiches Spiel. Auch hier muss ich meinen Benutzernamen, sowie das Passwort eingeben.



Nun habe ich versucht in Arch Linux diese Verbindung hinzuzufügen. Dabei habe ich den Befehl sudo wifi-menu, eingegeben und der Access Point wurde gefunden. Allerdings bekam ich nicht die Möglichkeit, dass Passwort etc einzugeben.



Was kann ich tun,um diesen Access Point hinzuzufügen?



Über ein Tutorial/Hilfe würde ich mich sehr freuen.



Beste Grüße

