Anfänger sucht Ratschläge

Alucard Nosferatu - Donnerstag, 18. Januar 2018 21:56:02 - 0 Antworten

Guten Tag,



meine Wenigkeit würde gerne auf einer meiner Festplatten von meinen Feldrechnern ein Linux installieren.

Die Feldrechner sind allerdings ziemlich veraltet, weshalb ich keine Ahnung habe, welches System am besten geeignet ist.



Hier mal die Hardware:

Panasonic CF-29 Mk. V

Intel Pentium M 1,6Ghz

1,5 GB Ram (wahrscheinlich DDR2)



Kein Touchscreen



Ich suche etwas, das stabil läuft, und auch Einsteigerfreundlich ist.

Dabei soll der Hauptanteil bei der Verwendung des Internets liegen, weshalb mir wichtig ist, dass ich werbefrei und sicher surfen kann.



Dann sollten alle üblichen Programme laufen. (Texteditor, uä)



Eine gewisse Kompatibilität zu Windows-Programmen wäre gut, aber nicht so wichtig, solange der Fritz W-Lan Stick funktioniert.



Was ich als wichtig erachte, sind die Funktionen des Gerätes, die auf jeden Fall gewährleistet sein sollten. Dies wären beide Akkus verwalten, die Funktionstasten, Bluetooth etc.



Je weniger Leistung das System benötigt umso besser, aber es sollte nicht uralt sein.



(derzeit verwende ich XP auf zwei meiner vier Festplatten)



Ich würde mich über Ratschläge und Tipps freuen.



Mit freundlichen Grüßen

Alucard