Anfänger Frage

Klaus Müller - Mittwoch, 24. Mai 2017 14:25:36 - 0 Antworten

Hallo erstmal.

Habe von linux nicht so viel erfahrung müsste aber mal ne doofe frage stellen.

Also wenn ich jetzt zbs debian 8.8 installe muss ich ja einen netzwerkspiegel benutzen um an jene depens zu kommen.

Jetzt gibt es ja glaube ich 3 oder 4 DVD images von debian 8.8

sind dort alle abhängikeiten dort drin? habe noch keine 12 gb isos geladen. Weil ich möchte alte Spiele die einen gameserver haben in einer debian festplatte installieren und weglegen. Aber dazu brauche ich ja zbs mysql nano usw usw. Wenn jetzt aber zbs 10 Jahre vorbei sind oder rum ist, gibts bestimmt schon debian 20 oder so. Habe nun angst das ich abhängig bin von den alten Netzwerkspiegeln die es dann vieleicht nicht mehr gibt. Gibts es denn keine alle insgesamt als Offline zu haben. muss ja nicht dann immer auf dem neusten stand sein für die alten gameserver. thx for info